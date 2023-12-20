РФС подтвердил мартовский матч с участником ЧМ-2022

Как и предполагалось, УЕФА ответил, что на товарищеские матчи бана не бывает, и решать играть с Россией или нет должна Сербия сама. Но от ФИФА ответа сербы не получили. Во всяком случае ТАНЮГ об этом не пишет. Лично я думаю, что ответа от ФИФА вообще не будет. Достаточно одобрения УЕФА. В марте наши, если ничего экстраординароного не произойдет, сыграют с сербами. Игра будет в перерыве на матчи сборных, так что сербы могут привезти основу.
Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что Россия в марте сыграет с Сербией.
«Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдет в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть.
Нам нужно качественное поле, плюс нам нужен большой стадион, потому что большой интерес болельщиков. Согласование от УЕФА получили», – сказал Дюков.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Сербы не вышли из группы на чемпионате мира-2022.