РФС подтвердил мартовский матч с участником ЧМ-2022

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что Россия в марте сыграет с Сербией.

«Мы договорились с Сербским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Он пройдет в марте в России. С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть.

Нам нужно качественное поле, плюс нам нужен большой стадион, потому что большой интерес болельщиков. Согласование от УЕФА получили», – сказал Дюков.