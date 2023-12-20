РФС отказался от перехода в Азию

В ближайшее время РФС не будет работать по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение принято на исполкоме.
«Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА», – сообщил источник.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший должен состояться в марте против Сербии.
Источник: «Спорт-Экспресс»