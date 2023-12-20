Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    РФС отказался от перехода в Азию

    В ближайшее время РФС не будет работать по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение принято на исполкоме.

    «Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА», – сообщил источник.

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

    Новости по теме
    Жена Тикнизяна выложила сочное фото из отпуска
    Тикнизян считает, что «Локомотив» переплатил за его трансфер
    Дюков объяснил, почему РФС решил остаться в УЕФА
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      aurora5858 23 минуты назад

      деятели рфс думают ТОЛЬКО за себя и не понятно взносы в УЕФА продолжают платить? Переход в Азию хотя бы оживил интерес болельщиков и футболеров к международным соревнованиям . Возврат в Европу в ближайшую пятилетку не возможен. Я против такого решения и думаю согласны многие . Интересно ,а опрос болельщиков что показал -бы ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2644

      Fialet 58 минут назад

      Ну и жуйте сопли дальше. А УЕФА будет о них ноги вытирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12002

      alp 1 час назад

      этим жирным лишь бы ничего не делать......Надо было попросить Владимира Владимировича разогнать этот скотный двор под названием рфс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12746

      BRO_football 1 час назад

      Идиоты! Каким образом они собираются возвращаться в УЕФА, если УЕФА уже чётко дали понять - пока СВО не закончится, Россию в международный футбол не вернут!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1436

      Parham 2 часа назад

      Предательство! Трусливость, стыд и позор!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12740

      DeStar > Parham 2 часа назад

      глупо было думать что это сработает, азиа это тоже Фифа.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+