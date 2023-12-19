В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможной продаже Федора Чалова в Европу.

Сообщалось, что на нападающего претендуют «Трабзонспор» и «Марсель».

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал.

Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», – сказал Брейдо.