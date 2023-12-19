В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможной продаже Федора Чалова в Европу.
Сообщалось, что на нападающего претендуют «Трабзонспор» и «Марсель».
«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал.
Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», – сказал Брейдо.
- В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с ЦСКА истекает через год.
- Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»