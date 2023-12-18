Булыкин назвал двух футболистов, разочаровавших его в первой части сезона РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие игроки РПЛ не впечатлили его в летне-осенней части сезона.

«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно.

Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», – заявил Булыкин.