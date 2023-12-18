Булыкин назвал двух футболистов, разочаровавших его в первой части сезона РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие игроки РПЛ не впечатлили его в летне-осенней части сезона.
«Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно.
Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», – заявил Булыкин.
- Тюкавин в этом сезоне РПЛ забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- В активе Пиняева 2+5 в 18 играх российского чемпионата.
Источник: Vprognoze.ru