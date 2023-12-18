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    • Булыкин назвал двух футболистов, разочаровавших его в первой части сезона РПЛ

    Булыкин назвал двух футболистов, разочаровавших его в первой части сезона РПЛ

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие игроки РПЛ не впечатлили его в летне-осенней части сезона.

    «Большего ждали от Тюкавина и Пиняева. Они оба молодые, и у них пока не получается играть стабильно.

    Но Константин и Сергей остаются талантливыми и перспективными футболистами. Поэтому надеюсь, что после зимней паузы они проявят себя лучше», – заявил Булыкин.

    • Тюкавин в этом сезоне РПЛ забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • В активе Пиняева 2+5 в 18 играх российского чемпионата.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +436

      orlovcar 34 минуты назад

      Вот уж кто не впечатлил играя за Динамо, так это Булыкин, который так походу и не смог снять варежки.

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