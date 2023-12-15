Сабитов рассказал, как Павлюченко пародировал Черчесова в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вспомнил внутрикомандные истории.

«Не знаю, пришло время или нет. В общем, тренируемся в «Лужниках»: играем в квадрате, стоят фишки и мячи. И что-то у нас так тяжело всe идeт, а Саламыч уже начинает заводиться. Очередной мяч вылетает из квадрата, и он хочет его подать, однако вместо мяча ударил по фишкам – они все разлетаются. Саламыч уже и сам заулыбался. Но в команде не принято было над ним в открытую смеяться. Довели тренера.

Теперь смешную расскажу. У нас была установка, и Роман Павлюченко решил сесть на место Черчесова и изобразить его. Положил руку на стол и произносит фразу Черчесова его голосом: «Ну чe, ребята», и тут Саламыч заходит. Надеюсь, он этого не увидел, потому что могли бы быть санкции», – поделился Сабитов.