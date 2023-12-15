Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Сабитов рассказал, как Павлюченко пародировал Черчесова в «Спартаке»

    Сабитов рассказал, как Павлюченко пародировал Черчесова в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов вспомнил внутрикомандные истории.

    «Не знаю, пришло время или нет. В общем, тренируемся в «Лужниках»: играем в квадрате, стоят фишки и мячи. И что-то у нас так тяжело всe идeт, а Саламыч уже начинает заводиться. Очередной мяч вылетает из квадрата, и он хочет его подать, однако вместо мяча ударил по фишкам – они все разлетаются. Саламыч уже и сам заулыбался. Но в команде не принято было над ним в открытую смеяться. Довели тренера.

    Теперь смешную расскажу. У нас была установка, и Роман Павлюченко решил сесть на место Черчесова и изобразить его. Положил руку на стол и произносит фразу Черчесова его голосом: «Ну чe, ребята», и тут Саламыч заходит. Надеюсь, он этого не увидел, потому что могли бы быть санкции», – поделился Сабитов.

    • Ренат был в «Спартаке» в 2007-2011 годах.
    • У Сабитова за команду 64 матча, 4 ассиста.
    • Ренат сейчас работает в штабе «Космоса» из Долгопрудного (Вторая лига).

    Новости по теме
    Сафонов назвал самого «балластного» игрока «Спартака»
    Соболев похвастался мальдивским загаром
    Гимнастка и фанатка «Спартака» Мельникова выложила сочные фото с отдыха в Турции 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+