Витя Кривой говорил что в Ленинграде была команда баскетбольная Спартак, даже как будто была чемпионом СССР. но потом помойные ее сделали помойкой, ну как и футбольную, правда футбольная умерла во второй лиги, а теперь называется вонь помойная
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает Москву футбольной столицей.
«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший – «Зенит». И по европейским титулам, и по российским.
Санкт-Петербург – главный футбольный город в России на данный момент. «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», – сказал Петржела.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- «Зенит» занимает 2-е место.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.