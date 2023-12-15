Петржела предложил «Спартаку» переехать в Петербург

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает Москву футбольной столицей.

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший – «Зенит». И по европейским титулам, и по российским.

Санкт-Петербург – главный футбольный город в России на данный момент. «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», – сказал Петржела.