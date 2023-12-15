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    Петржела предложил «Спартаку» переехать в Петербург

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает Москву футбольной столицей.

    «Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший – «Зенит». И по европейским титулам, и по российским.

    Санкт-Петербург – главный футбольный город в России на данный момент. «Спартаку» надо переехать в Петербург, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», – сказал Петржела.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» занимает 2-е место.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3368

      Suvorov71 18 минут назад

      Витя Кривой говорил что в Ленинграде была команда баскетбольная Спартак, даже как будто была чемпионом СССР. но потом помойные ее сделали помойкой, ну как и футбольную, правда футбольная умерла во второй лиги, а теперь называется вонь помойная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17518

      Алексей З 1 час назад

      Зачем Спартаку переезжать.
      Выходцев из славного города на Неве сейчас в мире мало кто добрым словом поминает, пусть это останется с ними.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7042

      fakeid 1 час назад

      что-то помойного промкваса не видать. зашёл на ветку в убеждении, что он тут уже воняет.

      1
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      Рейтинг: +863

      TIMOTHY 1 час назад

      У себя пусть хрюкают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      6pbIH 1 час назад

      Властимил , ты таблетки принимал сегодня?

      4
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      ...
      Рейтинг: +37258

      VVM1964 > 6pbIH 1 час назад

      Принимал, но опять что-то перепутал !)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2553

      Айболид > 6pbIH 1 час назад

      Одну . Синюю .

      2
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