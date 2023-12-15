Стали известны все участники плей‑офф Лиги конференций

Завершился групповой этап Лиги конференций сезона-2023/24.
Теперь известны все 24 участника плей-офф.
С первого места вышли (попали сразу в 1/8 финала):
- «Лилль»
- «Маккаби Тель-Авив»
- «Виктория Пльзень»
- «Брюгге»
- «Астон Вилла»
- «Фиорентина»
- ПАОК
- «Фенербахче»
Со второго места вышли (попали в стыки):
- «Слован»
- «Гент»
- «Динамо Загреб»
- «Буде-Глимт»
- «Легия»
- «Ференцварош»
- «Айнтрахт»
- «Лудогорец»
Из Лиги Европы в ЛК опустились (попали в стыки):
- «Олимпиакос»
- «Аякс»
- «Бетис»
- «Штурм»
- «Юнион СЖ»
- «Маккаби Хайфа»
- «Серветт»
- «Мольде»
Жеребьевка стыков Лиги конференций состоится 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные – 22 февраля.
Источник: «Бомбардир»