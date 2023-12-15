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    Стали известны все участники плей‑офф Лиги конференций

    Завершился групповой этап Лиги конференций сезона-2023/24.

    Теперь известны все 24 участника плей-офф.

    С первого места вышли (попали сразу в 1/8 финала):

    Со второго места вышли (попали в стыки):

    Из Лиги Европы в ЛК опустились (попали в стыки):

    Жеребьевка стыков Лиги конференций состоится 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные – 22 февраля.

    Источник: «Бомбардир»

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