Еще один бразильский клуб включился в борьбу за Ренана из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может вместо «Коринтианса» перейти в другую бразильскую команду.
На 20-летнего футболиста претендует «Интернасьонал». Официальных предложений от этого клуба пока не было.
Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Коринтиансом» зашли в тупик.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо