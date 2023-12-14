Еще один бразильский клуб включился в борьбу за Ренана из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может вместо «Коринтианса» перейти в другую бразильскую команду.

На 20-летнего футболиста претендует «Интернасьонал». Официальных предложений от этого клуба пока не было.

Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Коринтиансом» зашли в тупик.