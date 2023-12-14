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    • Еще один бразильский клуб включился в борьбу за Ренана из «Зенита»

    Еще один бразильский клуб включился в борьбу за Ренана из «Зенита»

    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может вместо «Коринтианса» перейти в другую бразильскую команду.

    На 20-летнего футболиста претендует «Интернасьонал». Официальных предложений от этого клуба пока не было.

    Сообщалось, что переговоры между «Зенитом» и «Коринтиансом» зашли в тупик.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    14.12.2023 23:51
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