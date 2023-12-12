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    «Зенит» нашел покупателя на Ренана в Англии

    Центральный защитник Роберт Ренан близок к уходу из «Зенита».

    Петербургский клуб согласился продать игрока «Вест Хэму» за 25 миллионов евро.

    Посредником выступит «Коринтианс», поскольку клуб АПЛ из-за санкций не может купить бразильца напрямую.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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    Источник: UOL Esporte

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7260

      Давид59 13 минут назад

      Что-то сомнительно. Кто купит игрока выше трансферной стоимости? Ладно, если бы он был супер-игрок. Человек из-за своей ненадёжности оказался на лавке. Когда кого-то срочно сбагривают ценник обычно намного ниже трансферной стоимости. Поэтому, как говорил Станиславский...

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      Рейтинг: +1925

      Дубина 21 минуту назад


      Ох и газпром
      Ему цена 258 рублей)))

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