«Зенит» нашел покупателя на Ренана в Англии

Что-то сомнительно. Кто купит игрока выше трансферной стоимости? Ладно, если бы он был супер-игрок. Человек из-за своей ненадёжности оказался на лавке. Когда кого-то срочно сбагривают ценник обычно намного ниже трансферной стоимости. Поэтому, как говорил Станиславский...
Центральный защитник Роберт Ренан близок к уходу из «Зенита».
Петербургский клуб согласился продать игрока «Вест Хэму» за 25 миллионов евро.
Посредником выступит «Коринтианс», поскольку клуб АПЛ из-за санкций не может купить бразильца напрямую.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.