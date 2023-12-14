В Бразилии сообщили о тупике в переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом» по Ренану

«Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе центрального защитника Роберта Ренана.

Как сообщает ESPN Brasil, оба клуба принципиально стоят на своих позициях.

«Зенит» хочет как можно быстрее избавиться от футболиста, отдав его в аренду до лета или с оговоркой, позволяющей продать его в любой момент.

«Коринтианс» настаивает на аренде до конца 2024 года. Переговоры зашли в тупик.