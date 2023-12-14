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    • В Бразилии сообщили о тупике в переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом» по Ренану

    В Бразилии сообщили о тупике в переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом» по Ренану

    «Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе центрального защитника Роберта Ренана.

    Как сообщает ESPN Brasil, оба клуба принципиально стоят на своих позициях.

    «Зенит» хочет как можно быстрее избавиться от футболиста, отдав его в аренду до лета или с оговоркой, позволяющей продать его в любой момент.

    «Коринтианс» настаивает на аренде до конца 2024 года. Переговоры зашли в тупик.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7031

      fakeid 47 минут назад

      а в чём прикол коринтиансу брать игрока до лета, встраивать его в игру - и посреди сезона отправить обратно в питер? чушь какая, мало кто на такое пойдёт.

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      Рейтинг: +7266

      Давид59 1 час назад

      Ну как я вчера и написал. Нихрена не выйдет. Лавку будет дальше полировать

      0
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