В Бразилии сообщили о тупике в переговорах между «Зенитом» и «Коринтиансом» по Ренану

«Зенит» и «Коринтианс» не могут договориться о переходе центрального защитника Роберта Ренана.
Как сообщает ESPN Brasil, оба клуба принципиально стоят на своих позициях.
«Зенит» хочет как можно быстрее избавиться от футболиста, отдав его в аренду до лета или с оговоркой, позволяющей продать его в любой момент.
«Коринтианс» настаивает на аренде до конца 2024 года. Переговоры зашли в тупик.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: ESPN