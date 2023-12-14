Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что ранее считал оптимальной для петербургского клуба модель развития «Шахтера».

– Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?

– Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).

Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.

Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.

Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?