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  • Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

14 декабря 2023, 20:43
10

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что ранее считал оптимальной для петербургского клуба модель развития «Шахтера».

– Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?

Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).

Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.

Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.

Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Шахтер Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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Цугундeр
1702577880
-Никогда не читайте заголовки новостей Бомбардира! - Так ведь других нет. - А вы никаких не читайте.
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Дубина
1702579288
Точно идиот! Газа передышал видать сильно(((
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Вомбат
1702582195
Формально Миллер всего лишь гендиректор Газпрома, который владеет почти всеми акциями ФК Зенит. А у Газпрома формально хозяин государство, которое владеет контрольным (51%) пакетом акций этой компании. Но по сути хозяин Зенита - господин Миллер. Он принимает все судьбоносные для клуба решения. Дело в том, что Зенит финансируется за счет дивидендов по акциям миноритарных акционеров, то есть за счет частных лиц. А сколько денежек отобрать у этих частных лиц в пользу Зенита и других газпромовских команд, как-то Црвена Звезда и Оренбург (а раньше еще был Шальке), согласно уставу на вполне законных основаниях решает гендиректор Газпрома. То есть формально это, КОНЕЧНО, решает совет директоров Газпрома, но все понимают цену этих игр в демократи
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Ziklop
1702627809
камень в Семака!
Ответить
Внимательно
1702643284
Что то много стало его последнее время. Особенно понравилось интервью, про то что такие как он, раз в 50 лет рождаются) Чапалах пора отвесить, поплыл чутка..
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Exnaton
1702667217
Я несогласен..
Ответить
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