Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

Я смотрю у Шавы все больше и больше времени давать интервью. Работы, видимо мало.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что ранее считал оптимальной для петербургского клуба модель развития «Шахтера».
– Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?
– Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).
Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.
Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.
Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.