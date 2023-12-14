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    • Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

    Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что ранее считал оптимальной для петербургского клуба модель развития «Шахтера».

    – Если бы стал президентом «Зенита», так же топил бы за молодых?

    Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер» (улыбается).

    Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков.

    Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Типа того: ребята, если вы пришли в «Зенит», у вас есть не какой-то мифический шанс, а действительно есть шанс быть в первой команде.

    Надо давать шансы игрокам, чтобы они там [в первой команде] оказались. Тем более за пять лет доминирования «Зенита» в лиге были возможности наиграть два-три футболиста.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6816

      Питерский князь 10 минут назад

      Я смотрю у Шавы все больше и больше времени давать интервью. Работы, видимо мало.

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