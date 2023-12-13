Алексей Березуцкий назвал преемника Акинфеева в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что у второго вратаря армейцев Владислава Торопа хорошие шансы со временем заменить Игоря Акинфеева в качестве основного голкипера команды.

«Слава – это молодой и очень перспективный вратарь. Дмитрий Сергеевич Крамаренко и Сергей Иванович Овчинников его уже давно заметили. И сейчас Крамаренко хорошую работу с ним проводит. Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом», – сказал Березуцкий.