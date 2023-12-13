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    Алексей Березуцкий назвал преемника Акинфеева в ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что у второго вратаря армейцев Владислава Торопа хорошие шансы со временем заменить Игоря Акинфеева в качестве основного голкипера команды.

    «Слава – это молодой и очень перспективный вратарь. Дмитрий Сергеевич Крамаренко и Сергей Иванович Овчинников его уже давно заметили. И сейчас Крамаренко хорошую работу с ним проводит. Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом», – сказал Березуцкий.

    • Тороп – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в мае 2022 года в матче РПЛ против «Сочи» (0:1).
    • Всего Тороп провел 20 матчей за первую команду, 15 из которых – в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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