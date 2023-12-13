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    • «Боруссия» Д – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    «Боруссия» Д – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «ПСЖ», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Вольф, Озкан, Ройс, Брандт, Забитцер, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Ли Кан Ин, Коло-Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «ПСЖ»

    Боруссия Д-ПСЖ смотреть онлайн 13 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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