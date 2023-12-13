Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «ПСЖ», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Вольф, Озкан, Ройс, Брандт, Забитцер, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Мбаппе, Ли Кан Ин, Коло-Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «ПСЖ»