Новая команда Калешина, кому «Зенит» продаст Ренана, Роналду хотел в «Аль-Наср» раньше и другие новости

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Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году

Калешин выбрал новое место работы

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«Зенит» нашел покупателя на Ренана в Англии и определился с ценой на Вендела

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