Новая команда Калешина, кому «Зенит» продаст Ренана, Роналду хотел в «Аль-Наср» раньше и другие новости

«Спартак» отказался продлевать контракт с Мозесом
Артур согласился перейти в «Зенит»
Кьеллини завершил карьеру в 39 лет
Роналду жалеет, что не перешел в «Аль-Наср» раньше
«Ростов» расторг контракт с Ионовым
Игрок ЦСКА номинирован на звание лучшего молодого футболиста мира в 2023 году
Калешин выбрал новое место работы
Экс-защитник «Зенита» и «Спартака» приостановил карьеру в 33 года
«Зенит» нашел покупателя на Ренана в Англии и определился с ценой на Вендела
Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке» по двум причинам
«Спартак» предложил Газизову мировое соглашение. Бывший гендиректор ответил
Серхио Рамос побил два рекорда ЛЧ
Определены 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Источник: «Бомбардир»