Газизов ответил на предложение «Спартака» заключить мировое соглашение

Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой о возможности заключить мировое соглашение.

«Давно говорил, что я за медиацию, чтобы мы не в судах договаривались. Хотелось бы, чтобы это перешло в конкретную плоскость, а не просто разговоры.

Я и мои представители давно на связи со «Спартаком». Сегодня я свою позицию официально озвучил, чтобы и представители «Спартака» это услышали.

Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек. Надеюсь, что все решится в досудебном порядке», – сказал Газизов.