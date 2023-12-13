Газизов ответил на предложение «Спартака» заключить мировое соглашение

Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой о возможности заключить мировое соглашение.

«Давно говорил, что я за медиацию, чтобы мы не в судах договаривались. Хотелось бы, чтобы это перешло в конкретную плоскость, а не просто разговоры.

Я и мои представители давно на связи со «Спартаком». Сегодня я свою позицию официально озвучил, чтобы и представители «Спартака» это услышали.

Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек. Надеюсь, что все решится в досудебном порядке», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».

В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?