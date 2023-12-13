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    • Газизов ответил на предложение «Спартака» заключить мировое соглашение

    Газизов ответил на предложение «Спартака» заключить мировое соглашение

    Шамиль Газизов отреагировал на слова юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой о возможности заключить мировое соглашение.

    «Давно говорил, что я за медиацию, чтобы мы не в судах договаривались. Хотелось бы, чтобы это перешло в конкретную плоскость, а не просто разговоры.

    Я и мои представители давно на связи со «Спартаком». Сегодня я свою позицию официально озвучил, чтобы и представители «Спартака» это услышали.

    Хотел бы решать ситуацию по-футбольному: спокойно и без судебных издержек. Надеюсь, что все решится в досудебном порядке», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
    • В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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