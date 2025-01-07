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    «Зенит» ищет варианты продолжения карьеры для голкипера

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал о будущем 26-летнего голкипера Никиты Гойло. Вратарь принадлежит «Зениту» и выступает за махачкалинцев на правах аренды.

    – Не выражал ли «Зенит» недовольство, что Никита Гойло не играет?

    – Нет, не выражает.

    – Возможно ли досрочное окончание аренды и возвращение зимой в Петербург?

    – Они ищут варианты. Он сегодня приехал в Махачкалу, но ищут варианты.

    – У «Динамо» есть право выкупа?

    – Есть.

    – Планируется ли выкуп?

    – Он пока третий вратарь.

    – Возможно ли продление аренды летом?

    – У нас есть все возможности, но они ищут варианты аренды. Мы не против.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    07.01.2025 11:12
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    1736244183
    "Зенит " стал чисто хохлятским клубом,с психологией "Якщо не з’їм, так понадкусаю"!!! Кладбище,одним словом,где расцветают только закордонные "сорняки".
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    Тинез Розоп
    1736249098
    Оооо. Ещё одна связка? Соболев Гойло…
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