«Зенит» ищет варианты продолжения карьеры для голкипера

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал о будущем 26-летнего голкипера Никиты Гойло. Вратарь принадлежит «Зениту» и выступает за махачкалинцев на правах аренды.
– Не выражал ли «Зенит» недовольство, что Никита Гойло не играет?
– Нет, не выражает.
– Возможно ли досрочное окончание аренды и возвращение зимой в Петербург?
– Они ищут варианты. Он сегодня приехал в Махачкалу, но ищут варианты.
– У «Динамо» есть право выкупа?
– Есть.
– Планируется ли выкуп?
– Он пока третий вратарь.
– Возможно ли продление аренды летом?
– У нас есть все возможности, но они ищут варианты аренды. Мы не против.
- В нынешнем сезоне Гойло не сыграл за «Динамо Мх» ни одного матча.
- Ранее он уходил в аренду в «Зенит-2», «Акрон», «Пари НН» и «Сочи».