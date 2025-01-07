«Зенит» ищет варианты продолжения карьеры для голкипера

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов рассказал о будущем 26-летнего голкипера Никиты Гойло. Вратарь принадлежит «Зениту» и выступает за махачкалинцев на правах аренды.

– Не выражал ли «Зенит» недовольство, что Никита Гойло не играет?

– Нет, не выражает.

– Возможно ли досрочное окончание аренды и возвращение зимой в Петербург?

– Они ищут варианты. Он сегодня приехал в Махачкалу, но ищут варианты.

– У «Динамо» есть право выкупа?

– Есть.

– Планируется ли выкуп?

– Он пока третий вратарь.

– Возможно ли продление аренды летом?

– У нас есть все возможности, но они ищут варианты аренды. Мы не против.