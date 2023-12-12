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  • «Это будет ничья»: «Спартак» предложил Газизову мировое соглашение

«Это будет ничья»: «Спартак» предложил Газизову мировое соглашение

12 декабря 2023, 21:29
5

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила о стремлении клуба прекратить судебные разбирательства с Шамилем Газизовым.

– Ждем, желательно сегодня, звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам. Контакты у него есть, пусть позвонит сам или свяжутся его юристы.

Вчера с его представителями плодотворно поговорили, обсуждали условия мирового соглашения. Нами всe было озвучено, жду от них ответа.

Клуб действительно не готов тратить время в судах, готов заниматься только спортом. Этот спор затянулся, пора достигнуть соглашений, о чем я говорила с самого начала конфликта.

– Это будет ничья? Или победителем все же окажется одна из сторон?

Это ничья.

– Каждый расходится, не получив никаких финансовых выгод?

– Я не буду обсуждать условия соглашения. Пока это только разговоры, которые перешли в какую‑то конкретику. И если мы успеем договориться сейчас, то в четверг судебного процесса не будет.

Нам бы не хотелось взыскивать с него денежные средства, но если мы получим судебное решение, то отступать не будем.

– Вам как юристу такое развитие лучше, чем решение суда?

– Скажу так: сама ситуация, которая возникла, для клуба несвойственна. Я изначально говорила, что «Спартак» готов к переговорам, готов выйти из спора и заниматься только футболом.

Новое руководство «Спартака» тоже придерживается этой линии. Клубу есть чем заниматься на футбольном поле, чем тратить время на суды.

– К Леониду Федуну претензии на 400 с лишним миллионов рублей сохраняются?

– Да, спор находится в процессе. Насколько понимаю, пока вопрос о том, что стороны договорятся, не стоит.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
  • В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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моэм
1702407436
Танюша делает хорошую мину при плохой игре__ "...нам не хотелось бы взыскивать с Газизова...." врёт , хочет , но не может , потому и суда боится , из за неуверенности выиграть .... Газизов мне до фонаря , но желаю победы , пусть олигарх расплатится хотя бы деньгами . за своё свинское отношение к подневольному работнику .
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parrfenka
1702408142
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Snek
1702410788
Ну всё верно, Федун и Зарема пиарились этими скандалами, а новое руководство Спартака всё-таки хочет футболом заниматься, а не скандалами. Неужели наступит момент когда Спартак станет командой, а их секта станет болельщиками?
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Цугундeр
1702444649
То есть борьбы (до последнего спартаковца ) не будет?
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alefreddy
1702478534
хитрит башкир на попятную пошел
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