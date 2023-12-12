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    • «Это будет ничья»: «Спартак» предложил Газизову мировое соглашение

    «Это будет ничья»: «Спартак» предложил Газизову мировое соглашение

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила о стремлении клуба прекратить судебные разбирательства с Шамилем Газизовым.

    – Ждем, желательно сегодня, звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам. Контакты у него есть, пусть позвонит сам или свяжутся его юристы.

    Вчера с его представителями плодотворно поговорили, обсуждали условия мирового соглашения. Нами всe было озвучено, жду от них ответа.

    Клуб действительно не готов тратить время в судах, готов заниматься только спортом. Этот спор затянулся, пора достигнуть соглашений, о чем я говорила с самого начала конфликта.

    – Это будет ничья? Или победителем все же окажется одна из сторон?

    Это ничья.

    – Каждый расходится, не получив никаких финансовых выгод?

    – Я не буду обсуждать условия соглашения. Пока это только разговоры, которые перешли в какую‑то конкретику. И если мы успеем договориться сейчас, то в четверг судебного процесса не будет.

    Нам бы не хотелось взыскивать с него денежные средства, но если мы получим судебное решение, то отступать не будем.

    – Вам как юристу такое развитие лучше, чем решение суда?

    – Скажу так: сама ситуация, которая возникла, для клуба несвойственна. Я изначально говорила, что «Спартак» готов к переговорам, готов выйти из спора и заниматься только футболом.

    Новое руководство «Спартака» тоже придерживается этой линии. Клубу есть чем заниматься на футбольном поле, чем тратить время на суды.

    – К Леониду Федуну претензии на 400 с лишним миллионов рублей сохраняются?

    – Да, спор находится в процессе. Насколько понимаю, пока вопрос о том, что стороны договорятся, не стоит.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
    • В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4845

      Snek 9 минут назад

      Ну всё верно, Федун и Зарема пиарились этими скандалами, а новое руководство Спартака всё-таки хочет футболом заниматься, а не скандалами.
      Неужели наступит момент когда Спартак станет командой, а их секта станет болельщиками?

      0
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      Рейтинг: +10

      parrfenka 53 минуты назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

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      Рейтинг: +2833

      моэм 1 час назад

      Танюша делает хорошую мину при плохой игре__ "...нам не хотелось бы взыскивать с Газизова...." врёт , хочет , но не может , потому и суда боится , из за неуверенности выиграть .... Газизов мне до фонаря , но желаю победы , пусть олигарх расплатится хотя бы деньгами . за своё свинское отношение к подневольному работнику .

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