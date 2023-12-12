«Это будет ничья»: «Спартак» предложил Газизову мировое соглашение

Ну всё верно, Федун и Зарема пиарились этими скандалами, а новое руководство Спартака всё-таки хочет футболом заниматься, а не скандалами.
Неужели наступит момент когда Спартак станет командой, а их секта станет болельщиками?
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила о стремлении клуба прекратить судебные разбирательства с Шамилем Газизовым.
– Ждем, желательно сегодня, звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам. Контакты у него есть, пусть позвонит сам или свяжутся его юристы.
Вчера с его представителями плодотворно поговорили, обсуждали условия мирового соглашения. Нами всe было озвучено, жду от них ответа.
Клуб действительно не готов тратить время в судах, готов заниматься только спортом. Этот спор затянулся, пора достигнуть соглашений, о чем я говорила с самого начала конфликта.
– Это будет ничья? Или победителем все же окажется одна из сторон?
– Это ничья.
– Каждый расходится, не получив никаких финансовых выгод?
– Я не буду обсуждать условия соглашения. Пока это только разговоры, которые перешли в какую‑то конкретику. И если мы успеем договориться сейчас, то в четверг судебного процесса не будет.
Нам бы не хотелось взыскивать с него денежные средства, но если мы получим судебное решение, то отступать не будем.
– Вам как юристу такое развитие лучше, чем решение суда?
– Скажу так: сама ситуация, которая возникла, для клуба несвойственна. Я изначально говорила, что «Спартак» готов к переговорам, готов выйти из спора и заниматься только футболом.
Новое руководство «Спартака» тоже придерживается этой линии. Клубу есть чем заниматься на футбольном поле, чем тратить время на суды.
– К Леониду Федуну претензии на 400 с лишним миллионов рублей сохраняются?
– Да, спор находится в процессе. Насколько понимаю, пока вопрос о том, что стороны договорятся, не стоит.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- Сейчас он занимает пост гендиректора махачкалинского «Динамо».
- В мае сообщалось, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей.