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    Артур согласился перейти в «Зенит»

    Нападающий «Палмейраса» Артур готов перейти в «Зенит». По данным R7 Esportes, форвард с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.

    Он отказывался от перехода в «Зенит», однако бразильский клуб уговорил своего игрока принять предложение из РПЛ.

    В последнее время Артур потерял место в основном составе и руководство «Палмейраса» хочет продать игрока, пока к нему есть интерес.

    • В марте «Палмейрас» выкупил Артура у «Ред Булл Брагантино» за 8 миллионов евро.
    • После перехода в команду из Сан-Паулу он провел 43 матча и забил 10 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2061

      Romio-xxx 8 минут назад

      Артур Пирожков?

      0
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      Рейтинг: +3901

      alefreddy 20 минут назад

      получается перестал забивать и стал лавку полировать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20910

      ilichkadr 1 час назад

      Видать бабла отвалили немерено, если оба согласились на сделку.

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