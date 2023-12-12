Артур согласился перейти в «Зенит»

Нападающий «Палмейраса» Артур готов перейти в «Зенит». По данным R7 Esportes, форвард с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.

Он отказывался от перехода в «Зенит», однако бразильский клуб уговорил своего игрока принять предложение из РПЛ.

В последнее время Артур потерял место в основном составе и руководство «Палмейраса» хочет продать игрока, пока к нему есть интерес.

В марте «Палмейрас» выкупил Артура у «Ред Булл Брагантино» за 8 миллионов евро.

После перехода в команду из Сан-Паулу он провел 43 матча и забил 10 голов.

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