Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке» по двум причинам

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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта может отказать «Спартаку».
«У испанца появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а «Спартак» не представил конкретных условий работы», – сообщил источник.
- Рибальта на прошлой неделе прилетал в Москву.
- Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
- В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».