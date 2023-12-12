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    • Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке» по двум причинам

    Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке» по двум причинам

    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта может отказать «Спартаку».

    «У испанца появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а «Спартак» не представил конкретных условий работы», – сообщил источник.

    • Рибальта на прошлой неделе прилетал в Москву.
    • Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
    • В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      parrfenka 52 минуты назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
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      Рейтинг: +20929

      NewLife 2 часа назад

      Избаловал Аль Бздинит Е@алту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17473

      Алексей З 2 часа назад

      Источник присутствовал при разговоре в офисе Лукойла ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6174

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Одно дело работать с чемпионами, а другое дело с лузерами. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5140

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 57 минут назад

      По этому он от вас ушел работать с чемпионами, достали его голубые лузеры

      1
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