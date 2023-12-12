Роналду жалеет, что не перешел в «Аль-Наср» раньше

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей высокой мотивации играть в Саудовской Аравии.

«Я очень счастлив в «Аль-Насре». С нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не перешел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде достичь успехов.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», – заявил 38-летний португалец.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в декабре прошлого года.

До этого «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.

Криштиану забил 50 голов за клуб и сборную в 2023-м.

Парижу нужна только победа для прохода в плей-офф: сделайте свой выбор в решающем матче с бонусом до 17000₽!