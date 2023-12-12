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    Роналду жалеет, что не перешел в «Аль-Наср» раньше

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей высокой мотивации играть в Саудовской Аравии.

    «Я очень счастлив в «Аль-Насре». С нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не перешел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде достичь успехов.

    Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», – заявил 38-летний португалец.

    • Роналду присоединился к «Аль-Насру» в декабре прошлого года.
    • До этого «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт.
    • Криштиану забил 50 голов за клуб и сборную в 2023-м.

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    Источник: Roya News

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +599

      Damir07 58 минут назад

      За такие бабки конечно раньше надо было перейти больше денег заработал бы ))))

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