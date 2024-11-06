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    • Неймар будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось: подробности

    Неймар будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось: подробности

    «Аль-Хиляль» дал официальную информацию по травме Неймара.

    Пресс-служба саудовского клуба сообщила, что нападающий имеет проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

    Ожидаемые сроки восстановления бразильца – от четырех до шести недель. Ранее утверждалось, что он выбыл на две недели.

    • Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения в строй.
    • До этого он пропустил год из-за разрыва крестов.
    • В «Аль-Хиляле» обсуждают расторжение контракта с форвардом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер «Аль-Хиляля»

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    06.11.2024 21:48
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