Неймар будет восстанавливаться дольше, чем ожидалось: подробности

«Аль-Хиляль» дал официальную информацию по травме Неймара.

Пресс-служба саудовского клуба сообщила, что нападающий имеет проблемы с мышцами задней поверхности бедра.

Ожидаемые сроки восстановления бразильца – от четырех до шести недель. Ранее утверждалось, что он выбыл на две недели.

Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения в строй.

До этого он пропустил год из-за разрыва крестов.

В «Аль-Хиляле» обсуждают расторжение контракта с форвардом.

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