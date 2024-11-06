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    • В «Аль-Хиляле» обсуждают расторжение контракта с Неймаром – на него потратили 250+ миллионов

    В «Аль-Хиляле» обсуждают расторжение контракта с Неймаром – на него потратили 250+ миллионов

    «Аль-Хиляль» может избавиться от Неймара предстоящей зимой.

    В саудовском клубе обсуждают расторжение контракта с нападающим. Итоговое решение должны принять до января.

    В ближайшие месяцы физическое состояние бразильца будут подробно оценивать. Руководство «Аль-Хиляля» сомневается, что он способен вернуться на топ-уровень после разрыва крестов.

    Клуб в случае прекращения сотрудничества с Неймаром сможет заявить другого легионера старше 23 лет и сэкономить на зарплате звездного форварда.

    «Аль-Хиляль» отдал 90 миллионов евро за трансфер футболиста и платит ему 160 миллионов в год.

    Неймару не собираются выплачивать огромную компенсацию. Ожидается, что его убедят уйти мирно и вернуться в «Сантос».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: UOL Esporte

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    06.11.2024 18:56
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1730909823
    Да он только за сосисками в тесте может бегать.
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    DeStar
    1730911470
    неймар и саудиты - самый большой обман/****** в мировом футболе ( относительно ожидания и реальности имею ввиду)
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    k611
    1730912306
    Нагрел саудитов на кругленькую сумму...
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    САНЁК17
    1730913134
    Надул так надул саудитов
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    TOMSON
    1730921314
    А ему уже 32. Очень жаль, что вот так сложилась его карьера.
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