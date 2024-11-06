В «Аль-Хиляле» обсуждают расторжение контракта с Неймаром – на него потратили 250+ миллионов

«Аль-Хиляль» может избавиться от Неймара предстоящей зимой.

В саудовском клубе обсуждают расторжение контракта с нападающим. Итоговое решение должны принять до января.

В ближайшие месяцы физическое состояние бразильца будут подробно оценивать. Руководство «Аль-Хиляля» сомневается, что он способен вернуться на топ-уровень после разрыва крестов.

Клуб в случае прекращения сотрудничества с Неймаром сможет заявить другого легионера старше 23 лет и сэкономить на зарплате звездного форварда.

«Аль-Хиляль» отдал 90 миллионов евро за трансфер футболиста и платит ему 160 миллионов в год.

Неймару не собираются выплачивать огромную компенсацию. Ожидается, что его убедят уйти мирно и вернуться в «Сантос».

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