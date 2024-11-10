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    • «Реал» хочет купить одноклубника Роналду и француза из «Лейпцига»

    «Реал» хочет купить одноклубника Роналду и француза из «Лейпцига»

    Совет директоров и спортивное руководство «Реала» рассчитывают приобрести 30-летнего защитника Эмерика Ляпорта этой зимой. Футболист выступает за саудовский «Аль-Наср», где играет также экс-форвард «Мадрида» Криштиану Роналду.

    Из-за ситуации с травмами в защитной линии, в испанском клубе начинают осознавать необходимость усилений в зимнее трансферное окно. Подписание центрального защитника считается приоритетом.

    Кандидатура Ляпорта высоко ценится за эффективность, опыт участия в топ-турнирах, включая недавнее выступление на Евро, а также за необходимые команде игровые навыки и испанское гражданство.

    Однако ожидается, что осуществить трансфер будет очень сложно из-за его высокой стоимости, а также нежелания саудовцев отпускать защитника.

    Скауты «Реала» следят и за 21-летним защитником «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. Француза отмечают с тех пор, как он играл в «Лионе», и считают, что он обладает потенциалом стать лидером в защите мадридской команды.

    Однако Люкеба недавно продлил контракт с немецким клубом до 2029 года, отступные за него составляют 90 миллионов евро, а активируются они только летом.

    • Ляпорт сыграл в этом сезоне за «Аль-Наср» 15 матчей, забил 3 гола.
    • Люкеба провел за «РБ Лейпциг» 12 встреч в сезоне-2024/25.

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    Источник: Relevo

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    10.11.2024 17:31
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