Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)

Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете D.

«Интер» и «Реал Сосьедад» расписали нулевую ничью в Милане. Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 77-й минуте. В его пассиве желтая карточка.

«Бенфика» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 3:1. Анхель Ди Мария забил прямым ударом с углового, позднее он еще отдал голевую передачу.

«Сосьедад» выиграл эту группу. «Интер» стал вторым, уступив по дополнительным показателям. В Лигу Европы пробилась «Бенфика». Для «Зальцбурга» еврокубковая кампания завершена досрочно.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Интер (Италия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0

Зальцбург (Австрия) – Бенфика (Португалия) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ди Мария, 32; 0:2 – Рафа, 45+1; 1:2 – Сучич, 57; 1:3 – Кабрал, 90+2.

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