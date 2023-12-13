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    • Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)

    Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)

    Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете D.

    «Интер» и «Реал Сосьедад» расписали нулевую ничью в Милане. Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 77-й минуте. В его пассиве желтая карточка.

    «Бенфика» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 3:1. Анхель Ди Мария забил прямым ударом с углового, позднее он еще отдал голевую передачу.

    «Сосьедад» выиграл эту группу. «Интер» стал вторым, уступив по дополнительным показателям. В Лигу Европы пробилась «Бенфика». Для «Зальцбурга» еврокубковая кампания завершена досрочно.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Интер (Италия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:0

    Зальцбург (Австрия) – Бенфика (Португалия) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ди Мария, 32; 0:2 – Рафа, 45+1; 1:2 – Сучич, 57; 1:3 – Кабрал, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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