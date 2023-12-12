Семак пожаловался на состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости зимнего усиления состава.
– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейраса» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?
– У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много.
Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.
Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Матч ТВ»