Семак пожаловался на состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости зимнего усиления состава.

– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейраса» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?

– У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много.

Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.