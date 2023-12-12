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    Семак пожаловался на состав «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости зимнего усиления состава.

    – СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейраса» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?

    У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много.

    Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.

    Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2023 22:51
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