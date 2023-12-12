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Семак пожаловался на состав «Зенита»

12 декабря 2023, 22:51
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости зимнего усиления состава.

– СМИ сообщают, что «Зенит» договорился о пятилетнем контракте с игроком «Палмейраса» Артуром. Это правда? Команде нужно усиление, несмотря на обширный состав?

У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много.

Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться – посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Garrincha58
1702440599
может дело не в игроках и слабом составе? может дело в тренерах и в самом Семаке ведь если взглянуть на тренерский состав там 10 человек и не могут подготовить игроков к конкретному матчу особенно это касается тренеров вратарей их целых три и ни одного приличного вратаря
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Дубина
1702441735
НЫТЬ! Помойка дырявая))) Мало тебе все физручишка)))
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Spirit07
1702448061
Дядя Миллер, дай очередные 60 млн, а то играть некому..
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saf05
1702451729
Заныл липовый тренер
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1702476061
Если бы не индивидуальное мастерство Кассьеры,то разговора даже о медалях бы не было... Раньше бюджет Зенита был заточен под ЛЧ, сейчас этих денег не хватает даже для доминирования в чемпионате. Зенит реально просел с этим тренером, даже хороший состав не в состоянии спасти ситуацию.
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