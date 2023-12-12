Ионов прокомментировал свой уход из «Ростова»

Алексей Ионов высказался по поводу расторжения контракта с «Ростовом».

«Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не всe задуманное получилось воплотить на поле.

В любом случае, я благодарен клубу, команде, персоналу и болельщикам. Всем желаю удачи. Обнял!», – заявил игрок.

Ионов летом вернулся в «Ростов» после 3 сезонов в «Краснодаре».

Он провел 17 матчей и сделал 1 ассист.

Соглашение игрока с клубом действовало до 30 июня 2025 года.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?