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    Ионов прокомментировал свой уход из «Ростова»

    Алексей Ионов высказался по поводу расторжения контракта с «Ростовом».

    «Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за то, что пошли навстречу моей просьбе. Понятно, что не всe задуманное получилось воплотить на поле.

    В любом случае, я благодарен клубу, команде, персоналу и болельщикам. Всем желаю удачи. Обнял!», – заявил игрок.

    • Ионов летом вернулся в «Ростов» после 3 сезонов в «Краснодаре».
    • Он провел 17 матчей и сделал 1 ассист.
    • Соглашение игрока с клубом действовало до 30 июня 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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