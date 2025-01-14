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    Ионов объяснил, почему закончил карьеру в 35 лет

    Экс-игрок сборной России Алексей Ионов прокомментировал свой уход из профессионального футбола.

    «Что сподвигло закончить карьеру? Комплекс причин.

    У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. Позвонил Игорю [Денисову] и спросил: «Можно я приду посмотреть на твои тренировки, поучаствую в процессе?». Я находился внутри команды, помогал детям изнутри. И тогда этот огонь загорелся.

    Второй момент – в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом. Эти факторы в комплексе подтолкнули принять решение о завершении карьеры игрока», – сказал Ионов.

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    Источник: Sport24

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    14.01.2025 14:02
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    DOCTOR PENALTY
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    Жги, Лёха! Жги! )*
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    Закончил играть последний русский футболист Зенита, который забивал в турнире УЕФА в звёздном евросезоне петербургской команды, когда Зенит выиграл кубок УЕФА и СУПЕРкубок. Так получилось, что на выездном матче в Злате Моравце Зенит вышел без шести игроков основы и на поле появился юный Ионов. Да не просто вышел, а забил гол.
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