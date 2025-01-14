Ионов объяснил, почему закончил карьеру в 35 лет

Экс-игрок сборной России Алексей Ионов прокомментировал свой уход из профессионального футбола.

«Что сподвигло закончить карьеру? Комплекс причин.

У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. Позвонил Игорю [Денисову] и спросил: «Можно я приду посмотреть на твои тренировки, поучаствую в процессе?». Я находился внутри команды, помогал детям изнутри. И тогда этот огонь загорелся.

Второй момент – в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом. Эти факторы в комплексе подтолкнули принять решение о завершении карьеры игрока», – сказал Ионов.