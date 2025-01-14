Стали известны дальнейшие планы 35-летнего Ионова – он закончит карьеру

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход из клуба Алексея Ионова.
«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.
Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов.
- Ионов выступал за «Урал» с февраля прошлого года.
- Он провел за команду 37 матчей, забив пять голов и сделал три результативные передачи.