Стали известны дальнейшие планы 35-летнего Ионова – он закончит карьеру

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход из клуба Алексея Ионова.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.

Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов.