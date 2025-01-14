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    • Стали известны дальнейшие планы 35-летнего Ионова – он закончит карьеру

    Стали известны дальнейшие планы 35-летнего Ионова – он закончит карьеру

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход из клуба Алексея Ионова.

    «Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать.

    Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», – сказал Иванов.

    • Ионов выступал за «Урал» с февраля прошлого года.
    • Он провел за команду 37 матчей, забив пять голов и сделал три результативные передачи.

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    Источник: Odds.ru

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    14.01.2025 12:19
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