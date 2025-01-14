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    • Экс-игрок «Зенита» и сборной России объявил о завершении карьеры в 35 лет

    Экс-игрок «Зенита» и сборной России объявил о завершении карьеры в 35 лет

    Алексей Ионов объявил о завершении футбольной карьеры. 35-летний полузащитник сегодня расторг контракт с «Уралом».

    «Я хочу поблагодарить «Урал» за опыт и проведeнное время в команде. На этом пути познакомился с замечательными людьми, особая благодарность Григорию Иванову. Он любит футбол и всеми силами помогает команде. Желаю им побыстрее выполнить задачу и вернуться в РПЛ.

    У меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову. Он вдохновил меня своей энергией и работой. В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении.

    Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать. Я получаю максимальное удовольствие от этого», – сказал Ионов.

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    Источник: Metaratings.ru

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    14.01.2025 13:02
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