Экс-игрок «Зенита» и сборной России объявил о завершении карьеры в 35 лет

Алексей Ионов объявил о завершении футбольной карьеры. 35-летний полузащитник сегодня расторг контракт с «Уралом».

«Я хочу поблагодарить «Урал» за опыт и проведeнное время в команде. На этом пути познакомился с замечательными людьми, особая благодарность Григорию Иванову. Он любит футбол и всеми силами помогает команде. Желаю им побыстрее выполнить задачу и вернуться в РПЛ.

У меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову. Он вдохновил меня своей энергией и работой. В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении.

Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать. Я получаю максимальное удовольствие от этого», – сказал Ионов.