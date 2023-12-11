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    • Опубликована сборная первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

    Опубликована сборная первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной чемпионата России по итогам 18 туров.

    Наибольшее представительство у «Зенита» – три футболиста.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Матиас Перес («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +397

      WILDLING_HRUNDEL 43 минуты назад

      Что это за портал такой!? Зачем такая защита в сборной!? Есть Сафонов ,меньше пропустил Краснодар,ну и всю защиту Краснодара в сборную тогда!

      0
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      Рейтинг: +6140

      ПалкоВводецъ (returned) 55 минут назад

      Я бы вместо Клавы Вендела поставил. Гыгыгы

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