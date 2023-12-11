Опубликована сборная первой части сезона РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной чемпионата России по итогам 18 туров.
Наибольшее представительство у «Зенита» – три футболиста.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Матиас Перес («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»);
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
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Источник: WhoScored