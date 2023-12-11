Аленичев призвал «Спартак» воздержаться от перестановок зимой

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступления команды в первой части сезона.

«Это же «Спартак», когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке. Я считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», – сказал Аленичев.