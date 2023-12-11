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    • Аленичев призвал «Спартак» воздержаться от перестановок зимой

    Аленичев призвал «Спартак» воздержаться от перестановок зимой

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступления команды в первой части сезона.

    «Это же «Спартак», когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке. Я считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.
    • В Кубке России команда вышла в четвертьфинал плей-офф пути РПЛ, где уступила в первом матче двухраундового противостояния в гостях «Оренбургу» (0:1).

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37169

      VVM1964 9 минут назад

      Усилить состав и посмотреть ... - а проблемные места есть !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1433

      Цугундeр 43 минуты назад

      "Я приду и тебе обойму,
      Если я не погибну в бою,
      В тот тяжелый час за рабочий класс,
      За фсю страну. "

      Хитрый Бумбараш.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3886

      alefreddy 1 час назад

      а откуда взяться стабильности с таким составом.Половина команды весьма средняя да и Мозес перестал напрягаться и вообще где он?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6340

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Да как-то уже поднапряг... Абскакаль

      1
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