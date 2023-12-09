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    • Петржела: «Спартак» позорится – никакой Рибальта им не поможет»

    Петржела: «Спартак» позорится – никакой Рибальта им не поможет»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартаку» не поможет возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора.

    «Спартак» в теории может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство.

    Пока этого нет, поэтому им лучше «Зенита» не стать – лучшим клубом России. Никакой Хавьер Рибальта им не поможет.

    Как им работать по-другому? Они должны разобраться в этом сами, иначе ничего не изменится. Такой клуб должен становиться чемпионом хотя бы раз в три года. Они позорятся, потому этого не делают», – заявил Петржела.

    • Рибальта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
    • Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
    • В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +22614

      Cleaner 3 минуты назад

      Петржела: «Спартак» позорится. Даже чеху стыдно за Спартак!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      Дубина 51 минуту назад

      Клоун

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22614

      Cleaner > Дубина 2 минуты назад

      Даже в Европе людям стыдно за Спартака! О до чего клуб довели...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Evgenijgerasimov607@gmail 56 минут назад

      Нам поможет только рыжик Абаскаль

      0
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      Рейтинг: +5040

      шахта Заполярная > Evgenijgerasimov607@gmail 3 минуты назад

      Тебе уже ни кто и не что не поможет

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