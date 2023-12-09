Петржела: «Спартак» позорится – никакой Рибальта им не поможет»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартаку» не поможет возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора.
«Спартак» в теории может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство.
Пока этого нет, поэтому им лучше «Зенита» не стать – лучшим клубом России. Никакой Хавьер Рибальта им не поможет.
Как им работать по-другому? Они должны разобраться в этом сами, иначе ничего не изменится. Такой клуб должен становиться чемпионом хотя бы раз в три года. Они позорятся, потому этого не делают», – заявил Петржела.
- Рибальта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
- Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
- В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».
Источник: «РБ Спорт»