Петржела: «Спартак» позорится – никакой Рибальта им не поможет»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Спартаку» не поможет возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора.

«Спартак» в теории может быть лучшим клубом России, но они должны работать совершенно по-другому. У них должен быть качественный тренер и умелое руководство.

Пока этого нет, поэтому им лучше «Зенита» не стать – лучшим клубом России. Никакой Хавьер Рибальта им не поможет.

Как им работать по-другому? Они должны разобраться в этом сами, иначе ничего не изменится. Такой клуб должен становиться чемпионом хотя бы раз в три года. Они позорятся, потому этого не делают», – заявил Петржела.