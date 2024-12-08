Петржела назвал причину неудач «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на два домашних поражения петербуржцев подряд.
«У «Зенита» очень сильный состав. Среди такого количества футболистов всегда можно найти тех, кто мотивирован играть.
В чем причина неудач сине-бело-голубых в последних играх? Думаю, легионерам «Зенита» неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех.
Большие зарплаты? Деньги – хороший мотиватор, но даже они не всегда работают», – сказал Петржела.
- 1 декабря «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), а 7 декабря – «Акрону» (1:2).
- После 18 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в РПЛ с 39 очками. Она опережает «Краснодар», который пока провел на игру меньше, на 1 очко.