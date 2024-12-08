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    Петржела назвал причину неудач «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на два домашних поражения петербуржцев подряд.

    «У «Зенита» очень сильный состав. Среди такого количества футболистов всегда можно найти тех, кто мотивирован играть.

    В чем причина неудач сине-бело-голубых в последних играх? Думаю, легионерам «Зенита» неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех.

    Большие зарплаты? Деньги – хороший мотиватор, но даже они не всегда работают», – сказал Петржела.

    • 1 декабря «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), а 7 декабря – «Акрону» (1:2).
    • После 18 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в РПЛ с 39 очками. Она опережает «Краснодар», который пока провел на игру меньше, на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.12.2024 19:19
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1733674999
    ...(не читая). Пошел нахер, Ржела!...
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    FWSPM
    1733684248
    не плачь девчонка пройдут дожди, Спартак вернется ты только жди!
    Ответить
    TIMOTHY
    1733686172
    Дурёха
    Ответить
    Интерес
    1733687361
    А пока,игроман,их возит по элитному,эксклюзивному газону Самара.А весь мир смотрит на это и пересматривает свой взгляд на их реальный потенциал.
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    BuenosArgentina
    1733688545
    Ну это конечно правда, так оно и есть, только нужно все равно находить мотивацию, не имеют права не играть с самоотдачей , делайте что нибудь тогда чтобы наказывать рублем, плохо играешь - штраф, промазал по воротам -штраф
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