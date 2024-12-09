Петржела назвал условие, при котором «Зенит» не упустит чемпионство

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты петербружцев в сезоне-2024/25.

«Судя по всему, в этом сезоне «Спартак» наконец-то поборется за трофей. Но «Зенит» не упустит чемпионство, если поймет, что деньги не все решают – менее богатые команды составляют им равную конкуренцию в этом сезоне. Нужно воспитывать своих футболистов, а не покупать одних бразильцев», – сказал Петржела.