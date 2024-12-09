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    • Петржела назвал условие, при котором «Зенит» не упустит чемпионство

    Петржела назвал условие, при котором «Зенит» не упустит чемпионство

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты петербружцев в сезоне-2024/25.

    «Судя по всему, в этом сезоне «Спартак» наконец-то поборется за трофей. Но «Зенит» не упустит чемпионство, если поймет, что деньги не все решают – менее богатые команды составляют им равную конкуренцию в этом сезоне. Нужно воспитывать своих футболистов, а не покупать одних бразильцев», – сказал Петржела.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. У лидирующего «Краснодара» столько же баллов.
    • «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2024 17:12
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    Комментарии (14)
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    andrei-sarap-yandex
    1733755315
    а где взять воспитаников в ЗЕНИТе они с академии не могут играть.....такие тренера тупые в академии
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    Валя Ромашина
    1733757103
    Зенит ужа назначен чемпионом . Просто разыгрывается спектакль борьбы за чемпионство .
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    Тинез Розоп
    1733760005
    По. Ходу не все бабки отдали Пану? Обида есть у него на Питерских)…
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    BRO_football
    1733764726
    Зенит не упустит чемпионство. Краснодар, Спартак и Локомотив сами ему подарят это чемпионство.
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