Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты петербружцев в сезоне-2024/25.
«Судя по всему, в этом сезоне «Спартак» наконец-то поборется за трофей. Но «Зенит» не упустит чемпионство, если поймет, что деньги не все решают – менее богатые команды составляют им равную конкуренцию в этом сезоне. Нужно воспитывать своих футболистов, а не покупать одних бразильцев», – сказал Петржела.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. У лидирующего «Краснодара» столько же баллов.
- «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.