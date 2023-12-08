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    Черданцев призвал перенести матч «Локомотив» – «Урал»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил против проведения сегодня матча 18-го тура РПЛ «Локомотив»«Урал».

    «Не понимаю этого упрямства. Зачем играть в такую погоду? Зачем? Для кого? Чтобы соблюсти регламент? Так поменяйте его и напишите, что матч не может проводиться при температуре не ниже минус 15, а не ниже минус 5! В чем проблема?

    Провести матч просто ради того, чтобы галочку поставить в календаре – матч сыгран? Кому это нужно? О каком качестве и мастерстве может идти речь? Если чемпионат проводится ради того, чтобы соблюсти регламент, тогда так и скажите. А лучше всего – его поменять», – написал журналист.

    • Матч намечен на 19:00 мск.
    • В это время температура воздуха может опустить до -21 градуса.
    • Тогда игру придется перенести.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +486

      Александр.Т. 1 час назад

      Черданцева перенести с матч Тв в палату номер 6))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1347

      JIEGEHDA 1 час назад

      Есть как плюсы так и минусы . Говорить что фанатам сложно при холоде , так фанатам сложно и при жаре которая бывает не выносимой летом .весна-осень так же летние матчи буду. И полно. Угодить всем сложно. Стройте стадионы с крышей и будет кайф . В любое время играйте . А переносы это огромные рассходы всем.начиная от клуба заканчивая РФС)) не путайте каждый матч каждая дата проплачена (у нас пропита) и закрыта. Так что кто ж знал реально что вначале декабря такие сугробы будут . Вот на Кавказе и по сей день нет снега кстати. Ахмат вон играет температура +2+3 ))

      0
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      Рейтинг: +26

      FaTeK 1945 1 час назад

      ... А кто такой Черданцев?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +916

      eugen-han 1 час назад

      А что,- хорошая идея, но только с условием, что все издержки и финансовые траты по переносу матча должны лечь на Черданцева. Осталось всё это задокументировать де-юре.

      4
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      Рейтинг: +22613

      Cleaner 3 часа назад

      Запрет на проведение в России футбольных матчей в зимние месяцы нужно прописать в Конституции! Играть нужно с 15 марта по 15 ноября. Зачем морозить зрителей и игроков???...((((((((((((((((((((((((((9

      3
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      ...
      Рейтинг: +33983

      zra78 > Cleaner 29 минут назад

      Ты забыл что-то

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