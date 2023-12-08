Черданцев призвал перенести матч «Локомотив» – «Урал»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил против проведения сегодня матча 18-го тура РПЛ «Локомотив» – «Урал».

«Не понимаю этого упрямства. Зачем играть в такую погоду? Зачем? Для кого? Чтобы соблюсти регламент? Так поменяйте его и напишите, что матч не может проводиться при температуре не ниже минус 15, а не ниже минус 5! В чем проблема?

Провести матч просто ради того, чтобы галочку поставить в календаре – матч сыгран? Кому это нужно? О каком качестве и мастерстве может идти речь? Если чемпионат проводится ради того, чтобы соблюсти регламент, тогда так и скажите. А лучше всего – его поменять», – написал журналист.