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Овчинников объяснил феномен Акинфеева

8 декабря 2023, 13:29
2

Бывший капитан «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, каким образом вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву до сих пор удается демонстрировать высочайший уровень игры.

– В чем феномен Акинфеева? С учетом всех травм в прошлом он до сих пор показывает высочайший уровень игры.

– А почему ему не показывать такой уровень? Он невероятно талантлив, любит футбол. А травмы – вещь индивидуальная, они есть у всех в процессе. Но то, что мы видим, и есть футбольный характер. Когда ты любишь футбол, не можешь жить без него и преодолеваешь эти трудности. И видно, что Игорь любит этот вид спорта, у него блестящая карьера.

  • В нынешнем сезоне РПЛ Акинфеев провел 14 матчей, из них в четырех сохранил ворота «сухими».
  • Голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (2)
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Дмитрий-Бочаров-yandex
1702097206
Овчинников был по-моему покруче Акинфеева.
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Exnaton
1702149881
Босс знает...
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