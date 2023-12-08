Овчинников объяснил феномен Акинфеева

Бывший капитан «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, каким образом вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву до сих пор удается демонстрировать высочайший уровень игры.

– В чем феномен Акинфеева? С учетом всех травм в прошлом он до сих пор показывает высочайший уровень игры.

– А почему ему не показывать такой уровень? Он невероятно талантлив, любит футбол. А травмы – вещь индивидуальная, они есть у всех в процессе. Но то, что мы видим, и есть футбольный характер. Когда ты любишь футбол, не можешь жить без него и преодолеваешь эти трудности. И видно, что Игорь любит этот вид спорта, у него блестящая карьера.

В нынешнем сезоне РПЛ Акинфеев провел 14 матчей, из них в четырех сохранил ворота «сухими».

Голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!