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    Овчинников объяснил феномен Акинфеева

    Бывший капитан «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, каким образом вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву до сих пор удается демонстрировать высочайший уровень игры.

    – В чем феномен Акинфеева? С учетом всех травм в прошлом он до сих пор показывает высочайший уровень игры.

    – А почему ему не показывать такой уровень? Он невероятно талантлив, любит футбол. А травмы – вещь индивидуальная, они есть у всех в процессе. Но то, что мы видим, и есть футбольный характер. Когда ты любишь футбол, не можешь жить без него и преодолеваешь эти трудности. И видно, что Игорь любит этот вид спорта, у него блестящая карьера.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Акинфеев провел 14 матчей, из них в четырех сохранил ворота «сухими».
    • Голкипер выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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