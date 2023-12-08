Суарес: «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы»

Форвард «Гремио» Луис Суарес высоко оценил потенциал 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.

«Я хотел бы видеть Эндрика в «Барселоне», но это его выбор. Он должен наслаждаться футболом, а футбол будет наслаждаться им.

Думаю, его достижения в этом году невероятны. «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы», – сказал Суарес.