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    • Суарес: «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы»

    Суарес: «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы»

    Форвард «Гремио» Луис Суарес высоко оценил потенциал 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика.

    «Я хотел бы видеть Эндрика в «Барселоне», но это его выбор. Он должен наслаждаться футболом, а футбол будет наслаждаться им.

    Думаю, его достижения в этом году невероятны. «Реал» и сборная Бразилии получили звезду на многие годы», – сказал Суарес.

    • Эндрик дебютировал за сборную Бразилии в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, делали это в более юном возрасте, чем он.
    • Бразилец перейдет в «Реал» летом 2024 года, когда ему исполнится 18.
    • Мадридцы заплатят за него «Палмейрасу» 35 млн евро, с учетом бонусов и налогов эта сумма может вырасти до 72 млн евро.

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    Источник: AS

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