Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Зимний новичок «Зенита» обратился в ФИФА

    Атакующий полузащитник «Коринтианса» Педро зимой перейдет в «Зенит».

    Согласно правилам ФИФА, бразилец будет иметь право присоединиться к новой команде, когда ему исполнится 18 лет.

    Однако юный футболист не хочет ждать до 5 февраля и намерен прибыть в Россию раньше для подготовки ко второй части сезона.

    Для этого Педро нужно специальное разрешение от ФИФА – он уже обратился в организацию по данному поводу.

    Новости по теме
    Быстров оценил чемпионскую гонку в РПЛ
    Быстров дал совет «Зениту» по изменению игрового стиля 1
    ЦСКА утратил интерес к Сутормину 1
    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6952

      fakeid 27 минут назад

      ну правильно. у них сегодня ночью чемпионат закончился, чего теперь тянуть. в 17 лет стоить уже 7 лямов - по ходу, топ-игрок. чую, в тарасятнике пригорит, когда он начнёт играть)

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+