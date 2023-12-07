Зимний новичок «Зенита» обратился в ФИФА

ну правильно. у них сегодня ночью чемпионат закончился, чего теперь тянуть. в 17 лет стоить уже 7 лямов - по ходу, топ-игрок. чую, в тарасятнике пригорит, когда он начнёт играть)
Атакующий полузащитник «Коринтианса» Педро зимой перейдет в «Зенит».
Согласно правилам ФИФА, бразилец будет иметь право присоединиться к новой команде, когда ему исполнится 18 лет.
Однако юный футболист не хочет ждать до 5 февраля и намерен прибыть в Россию раньше для подготовки ко второй части сезона.
Для этого Педро нужно специальное разрешение от ФИФА – он уже обратился в организацию по данному поводу.