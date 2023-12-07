Зимний новичок «Зенита» обратился в ФИФА

Атакующий полузащитник «Коринтианса» Педро зимой перейдет в «Зенит».

Согласно правилам ФИФА, бразилец будет иметь право присоединиться к новой команде, когда ему исполнится 18 лет.

Однако юный футболист не хочет ждать до 5 февраля и намерен прибыть в Россию раньше для подготовки ко второй части сезона.

Для этого Педро нужно специальное разрешение от ФИФА – он уже обратился в организацию по данному поводу.

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