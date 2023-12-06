Американский рэпер отреагировал на признание Месси спортсменом года по версии Time

53-летний рэп-исполнитель Fat Joe высоко оценил Лионеля Месси.
«Это человек, меняющий культуру. Он GOAT [greatest of all time – величайший на все времена]», – сказал американский музыкант, комментируя признание Месси спортсменом года по версии Time.
- Аргентинец прошлым летом перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».
- Год назад он выиграл ЧМ-2022.
- Месси в 2023 году получил 8-й для себя «Золотой мяч».
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Источник: Time