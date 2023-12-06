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  • Американский рэпер отреагировал на признание Месси спортсменом года по версии Time

Американский рэпер отреагировал на признание Месси спортсменом года по версии Time

6 декабря 2023, 20:36
1

53-летний рэп-исполнитель Fat Joe высоко оценил Лионеля Месси.

«Это человек, меняющий культуру. Он GOAT [greatest of all time – величайший на все времена]», – сказал американский музыкант, комментируя признание Месси спортсменом года по версии Time.

  • Аргентинец прошлым летом перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».
  • Год назад он выиграл ЧМ-2022.
  • Месси в 2023 году получил 8-й для себя «Золотой мяч».

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Источник: Time
США. МЛС Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
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MANCHESTER_RED_MAN
1701887221
Быстрее бы Месси завершил карьеру, чтобы больше не получал незаслуженных наград и не мельтешил в СМИ
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