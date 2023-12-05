«Спартак» прокомментировал новость о потасовке с «Ахматом» в перерыве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на свежую информацию о потасовке с «Ахматом» в перерыве матча 17-го тура РПЛ.
«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – сказал Зеленов.
- В 1-м тайме был удален главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- «Спартак» проиграл 1:2.
- «Ахмат» благодаря победе покинул зону вылета.
Источник: «Чемпионат»