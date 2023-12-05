Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» прокомментировал новость о потасовке с «Ахматом» в перерыве

    «Спартак» прокомментировал новость о потасовке с «Ахматом» в перерыве

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на свежую информацию о потасовке с «Ахматом» в перерыве матча 17-го тура РПЛ.

    «В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», – сказал Зеленов.

    Новости по теме
    Комментатор Андронов считает, что Абаскаля уволят после инцидента с Беришей
    Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла» 8
    Стало известно, получит ли Бериша дисквалификацию за свою провокацию 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2023 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+