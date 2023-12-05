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    • «Спартак» и «Ахмат» едва не подрались в перерыве матча – вмешались Даудов и охрана

    «Спартак» и «Ахмат» едва не подрались в перерыве матча – вмешались Даудов и охрана

    Появляются новые подробности матча «Ахмат» – «Спартак». В перерыве между командами едва не случилась драка.

    «Футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. С красно-белыми обещали «разобраться после игры», а конфликт в итоге разруливал председатель Парламента Чечни Магомед Даудов (президент «Ахмата» – прим. «Бомбардира»).

    Замес начался, когда команды уходили в подтрибунное помещение после эмоционального первого тайма, во время которого футболист «Ахмата» с двух ног прыгнул в сторону тренера «Спартака». Однако по-настоящему конфликт разгорелся уже в коридоре. Ситуацию подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях».

    В какой-то момент ситуация настолько накалилась, что в происходящее между игроками пришлось вмешаться охране стадиона. Во время потасовки также досталось и тренеру «Спартака» Карлосу Морено: сначала ему немного прилетело от одного из сотрудников административного штаба «Ахмата», а когда он решил ответить, то получил жeлтую от судьи за неспортивное поведение.

    В итоге противоборствующие стороны начали договариваться на «забив» после игры. При этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут.

    Решать вопрос пришлось «старшим»: в подтрибунку спустился председатель Парламента Чечни Магомед Даудов, который после утрясал оставшиеся вопросы с представителями «Спартака».

    Кроме того, уже перед выходом на второй тайм Даудов даже обратился к футболистам обеих команд с примиряющей речью», – написал телеграм-канал Baza.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    05.12.2023 18:32
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2181

      rac531 5 часов назад

      "досталось и тренеру «Спартака» Карлосу Морено: сначала ему прилетело от одного из сотрудников административного штаба «Ахмата», а КОГДА ОН РЕШИЛ ОТВЕТИТЬ, ТО ПОЛУЧИЛ ЖЕЛУЮ ОТ" ПРОДАЖНОГО РЕШАЛЫ
      И это не первый раз, когда избивают тренеров Спартака, угрожают им и призывают убираться пока целы.
      А виноваты спартаковцы.
      УКАЗАНИЯ МИЛЕРА И ДЮКОВА В ЖИЗНЬ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2403

      Айболид > rac531 4 часа назад

      Экий ты обдолбыш ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6031

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Как всегда уголовник и подстрекатель Свинси Промяс что то прохрюкал и спрятался провокатор за спины. Стыдоба от этих сви ней. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5020

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      У тебя фуражка умнее, потому, что молчит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      fakeid 6 часов назад

      вообще нужно бойкотировать матчи в этом регионе. нужно найти какой-нить законный способ, как его в своё время нашла уефа, запретив проводить еврокубки в махачкале.

      2
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      Рейтинг: +6731

      Питерский князь > fakeid 6 часов назад

      Да у нас уже имеется вторая Чечня и Дагестан, это мАсква.
      :)))
      Там пусть игры и проводят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Руслан за Спартак > Питерский князь 6 часов назад

      В "культурной" северной столице очень много узбеков и таджиков,интересно тоже назвать Петербад?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2181

      rac531 > fakeid 5 часов назад

      Согласен! На...рать на техническое поражение и принциапиально отказаться от поездок к этим животным.
      А, если и ехать, то с ротой автоматчиков, которым дать указание, стрелять на опережение, и БРИГАДОЙ ИНОСТРАННЫХ СУДЕЙ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2181

      rac531 > Руслан за Спартак 5 часов назад

      НО в основном там, судя по гимну города, "в Питере — пить" и голубые)
      Почему таджики и узбеки рванули туда)
      Гадоело им овцеложество, решили к цивилизации приобщаться)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      Napaleon Banapart 7 часов назад

      Замес «забив» Решать вопрос пришлось «старшим» утрясал оставшиеся вопросы... Малява не дать ни взять...

      0
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      Рейтинг: +6731

      Питерский князь 7 часов назад

      Уверен, мясные их правоциравали, хотели чтобы ахматовцы их в жопу отымели, забыли что последние герето.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 > Питерский князь 6 часов назад

      вот глупышка, тебя имеют через каждый час, у помойки ежедневно очередь чтобы тебе впихнуть, а куда это уже для тебя не важно, ты милая уже привыкла

      5
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      Рейтинг: +15

      Руслан за Спартак > Питерский князь 6 часов назад

      Ты что там куришь? Ты там хоть с дивана хоть в день жопу поднимаешь? А то мозгов нету совсем

      2
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