«Спартак» и «Ахмат» едва не подрались в перерыве матча – вмешались Даудов и охрана

Появляются новые подробности матча «Ахмат» – «Спартак». В перерыве между командами едва не случилась драка.

«Футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. С красно-белыми обещали «разобраться после игры», а конфликт в итоге разруливал председатель Парламента Чечни Магомед Даудов (президент «Ахмата» – прим. «Бомбардира»).

Замес начался, когда команды уходили в подтрибунное помещение после эмоционального первого тайма, во время которого футболист «Ахмата» с двух ног прыгнул в сторону тренера «Спартака». Однако по-настоящему конфликт разгорелся уже в коридоре. Ситуацию подогревали представители «Ахмата», заявлявшие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях».

В какой-то момент ситуация настолько накалилась, что в происходящее между игроками пришлось вмешаться охране стадиона. Во время потасовки также досталось и тренеру «Спартака» Карлосу Морено: сначала ему немного прилетело от одного из сотрудников административного штаба «Ахмата», а когда он решил ответить, то получил жeлтую от судьи за неспортивное поведение.

В итоге противоборствующие стороны начали договариваться на «забив» после игры. При этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут.

Решать вопрос пришлось «старшим»: в подтрибунку спустился председатель Парламента Чечни Магомед Даудов, который после утрясал оставшиеся вопросы с представителями «Спартака».

Кроме того, уже перед выходом на второй тайм Даудов даже обратился к футболистам обеих команд с примиряющей речью», – написал телеграм-канал Baza.