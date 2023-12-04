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  • Суарес раскрыл подробности проблем со здоровьем: «Перед каждым матчем я принимаю три таблетки»

Суарес раскрыл подробности проблем со здоровьем: «Перед каждым матчем я принимаю три таблетки»

4 декабря 2023, 22:59

Нападающий «Гремио» Луис Суарес признался, что его беспокоит много старых травм.

«После операции в 2020 году я не могу разогнуть колено до конца. Я восстанавливался три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Физиотерапевт не смог приходить и разгибать мое колено, поэтому эффект был другим.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.

Перед матчем я принимаю три таблетки, одну – на следующее утро, а еще пользуюсь обезболивающим препаратом за несколько часов до игры.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю.

Мне нужно подумать о своем будущем. Возможно, лет через 5-10 я захочу поиграть с друзьями и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно учесть это», – сказал 36-летний уругваец.

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Источник: Infobae
Бразилия. Серия А Гремио Суарес Луис
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