Суарес раскрыл подробности проблем со здоровьем: «Перед каждым матчем я принимаю три таблетки»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес признался, что его беспокоит много старых травм.

«После операции в 2020 году я не могу разогнуть колено до конца. Я восстанавливался три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Физиотерапевт не смог приходить и разгибать мое колено, поэтому эффект был другим.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.

Перед матчем я принимаю три таблетки, одну – на следующее утро, а еще пользуюсь обезболивающим препаратом за несколько часов до игры.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю.

Мне нужно подумать о своем будущем. Возможно, лет через 5-10 я захочу поиграть с друзьями и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно учесть это», – сказал 36-летний уругваец.

Суарес зимой собирается перейти в «Интер Майами».

В Европе он наиболее известен по выступлениям за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!