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    • Президент «Урала» Иванов высказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ

    Президент «Урала» Иванов высказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что не стоит переносить матчи 18-го тура РПЛ, намеченные на 8–10 декабря из-за возможной непогоды.

    «Мое мнение, что стоит сыграть. У всех команд планы. Например, у нас игра в Москве, и ребята уже купили билеты из Москвы, чтобы разлетаться куда-то. Мы первый раз в снегу играли, что ли? Больше всего возмущался Валерий Георгиевич [Карпин]. Но это же не первый раз, когда мы играем в снегу. Мы живем в северной стране. У нас снег может пойти и в октябре. Давайте вообще тогда проводить летний чемпионат, с мая по сентябрь будем играть, а потом отдыхать полгода.

    Все команды играли в равных условиях. Что для ЦСКА был снег, что для «Ростова». Не думаю, что футболисты ЦСКА тоже были в восторге от игры в таких погодных условиях. То же самое с «Балтикой» и «Спартаком». При этом «Спартак» в Калининграде выиграл, а вчера на хорошем поле проиграл. Какая в этом логика? Ничего менять не надо – это мое мнение», – сказал Иванов.

    • Матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» прошел на заснеженном поле в Москве.
    • После матча главный тренер гостей Валерий Карпин выступил с критикой в адрес ответственных за решение проводить встречу в непогоду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2023 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 4 декабря, 13:03

      Согласен с Вами г-н Иванов, надо дограть, а следующий переходить как и было, всем удачи

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