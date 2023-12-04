Президент «Урала» Иванов высказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что не стоит переносить матчи 18-го тура РПЛ, намеченные на 8–10 декабря из-за возможной непогоды.

«Мое мнение, что стоит сыграть. У всех команд планы. Например, у нас игра в Москве, и ребята уже купили билеты из Москвы, чтобы разлетаться куда-то. Мы первый раз в снегу играли, что ли? Больше всего возмущался Валерий Георгиевич [Карпин]. Но это же не первый раз, когда мы играем в снегу. Мы живем в северной стране. У нас снег может пойти и в октябре. Давайте вообще тогда проводить летний чемпионат, с мая по сентябрь будем играть, а потом отдыхать полгода.

Все команды играли в равных условиях. Что для ЦСКА был снег, что для «Ростова». Не думаю, что футболисты ЦСКА тоже были в восторге от игры в таких погодных условиях. То же самое с «Балтикой» и «Спартаком». При этом «Спартак» в Калининграде выиграл, а вчера на хорошем поле проиграл. Какая в этом логика? Ничего менять не надо – это мое мнение», – сказал Иванов.