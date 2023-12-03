В воскресенье, 3 декабря, ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
ЦСКА
ЦСКА после 16 туров занимает 6 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 3 поражения. Команда забила 29 и пропустила 23 мяча.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Ростов» – ЦСКА 1:1;
- 25.11.2023 ЦСКА – «Динамо» 2:3;
- 11.11.2023 «Факел» – ЦСКА 1:1;
- 05.11.2023 ЦСКА – «Пари НН» 3:2;
- 02.11.2023 ЦСКА – «Оренбург» 3:1.
«Ростов»
«Ростов» после 16 туров занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 20 очков. Команда выиграла 5 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Ростов» забил 24 гола и пропустил 27 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Ростов» – ЦСКА 1:1;
- 26.11.2023 «Ростов» – «Пари НН» 1:0;
- 12.11.2023 «Спартак» – «Ростов» 2:1;
- 06.11.2023 «Оренбург» – «Ростов» 1:1;
- 02.11.2023 «Ростов» – «Урал» 2:1.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 29.11.2023 «Ростов» – ЦСКА 1:1;
- 24.09.2023 «Ростов» – ЦСКА 3:3;
- 03.06.2023 ЦСКА – «Ростов» 4:1;
- 28.08.2022 «Ростов» – ЦСКА 0:0;
- 21.05.2022 ЦСКА – «Ростов» 4:0.
Прогноз на матч ЦСКА – «Ростов»
ЦСКА, на наш взгляд, фаворит этого матча. Предположим, что подопечные Федотова выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.90).