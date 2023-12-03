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    ЦСКА – «Ростов»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря

    В воскресенье, 3 декабря, ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

    ЦСКА

    ЦСКА после 16 туров занимает 6 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 3 поражения. Команда забила 29 и пропустила 23 мяча.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    • 29.11.2023 «Ростов» – ЦСКА 1:1;
    • 25.11.2023 ЦСКА – «Динамо» 2:3;
    • 11.11.2023 «Факел» – ЦСКА 1:1;
    • 05.11.2023 ЦСКА – «Пари НН» 3:2;
    • 02.11.2023 ЦСКА – «Оренбург» 3:1.

    «Ростов»

    «Ростов» после 16 туров занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 20 очков. Команда выиграла 5 матчей, в 5 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Ростов» забил 24 гола и пропустил 27 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 29.11.2023 «Ростов» – ЦСКА 1:1;
    • 24.09.2023 «Ростов» – ЦСКА 3:3;
    • 03.06.2023 ЦСКА – «Ростов» 4:1;
    • 28.08.2022 «Ростов» – ЦСКА 0:0;
    • 21.05.2022 ЦСКА – «Ростов» 4:0.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Ростов»

    ЦСКА, на наш взгляд, фаворит этого матча. Предположим, что подопечные Федотова выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.90).

    Источник: Бомбардир

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