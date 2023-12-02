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    • Месси – о 72-летнем ван Гаале: «Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника»

    Месси – о 72-летнем ван Гаале: «Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника»

    Нападающий Аргентины Лионель Месси возмущен поведением на тот момент тренера Нидерландов Луи ван Гаала на ЧМ-2022.

    • Перед четвертьфиналом с Аргентиной ван Гаал сказал, что закрыть Месси будет «не так уж сложно».
    • После матча Лео подошел к ван Гаалу и спросил: «Ну что, остановил меня?».

    «Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я таким никогда не был.

    Перед матчами я никогда не накалял обстановку, не проявлял неуважение. Не нравится, когда так поступают со мной. Мне не нравится то, что сказал ван Гаал», – сказал про 72-летнего тренера Месси.

    • Ван Гаал сейчас без работы.

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    Источник: ESPN

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    02.12.2023 20:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +634

      Romeo 123 15 часов назад

      А что ван Гаал должен был сказать гном великий мы его боимся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69381

      portero 17 часов назад

      Молодой выдаёт что таким никогда он не был.... ну значит не доживёт до этих лет!!!!

      1
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