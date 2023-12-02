Месси – о 72-летнем ван Гаале: «Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника»

Нападающий Аргентины Лионель Месси возмущен поведением на тот момент тренера Нидерландов Луи ван Гаала на ЧМ-2022.

Перед четвертьфиналом с Аргентиной ван Гаал сказал, что закрыть Месси будет «не так уж сложно».

После матча Лео подошел к ван Гаалу и спросил: «Ну что, остановил меня?».

«Меня напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника. Я таким никогда не был.

Перед матчами я никогда не накалял обстановку, не проявлял неуважение. Не нравится, когда так поступают со мной. Мне не нравится то, что сказал ван Гаал», – сказал про 72-летнего тренера Месси.

Ван Гаал сейчас без работы.

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