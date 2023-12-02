В «Зените» отреагировали на новость о зимней продаже Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о будущем в клубе защитника Роберта Ренана.
Сообщалось, что петербуржцы готовы зимой отпустить игрока, и у них уже есть 25-миллионное предложение.
«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года – неправда», – заявил Медведев.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
Источник: Sport24