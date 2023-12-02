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    • В «Зените» отреагировали на новость о зимней продаже Ренана

    В «Зените» отреагировали на новость о зимней продаже Ренана

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о будущем в клубе защитника Роберта Ренана.

    Сообщалось, что петербуржцы готовы зимой отпустить игрока, и у них уже есть 25-миллионное предложение.

    «Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года – неправда», – заявил Медведев.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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    Источник: Sport24

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    02.12.2023 16:24
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