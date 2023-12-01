«Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана

Клуб из Европы предложил «Зениту» 25 миллионов евро за трансфер 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. При этом издание Time do Povo не уточняет название команды.
«Зенит» из-за банковской изоляции России от Европы не сможет получить деньги напрямую. Поэтому в качестве финансового моста может быть использован бразильский «Коринтианс». Защитник может сначала на полгода перейти туда, а затем отправиться в Европу.
- Ренан в текущем сезоне провел 8 матчей за «Зенит».
- В январе 2023 года бразилец подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.
Источник: Страница People's Team в соцсети X