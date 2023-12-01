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    «Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана

    Клуб из Европы предложил «Зениту» 25 миллионов евро за трансфер 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. При этом издание Time do Povo не уточняет название команды.

    «Зенит» из-за банковской изоляции России от Европы не сможет получить деньги напрямую. Поэтому в качестве финансового моста может быть использован бразильский «Коринтианс». Защитник может сначала на полгода перейти туда, а затем отправиться в Европу.

    • Ренан в текущем сезоне провел 8 матчей за «Зенит».
    • В январе 2023 года бразилец подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

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    Источник: Страница People's Team в соцсети X

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    01.12.2023 10:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6871

      fakeid 22 часа назад

      год назад реал хотел купить его за 40. и, наверное, сразу отдать в аренду набираться опыта. сейчас очень мало защитников, финтящих, как нападающие. странно, что у семака не прижился всего-лишь из-за нескольких привозов. в сборную вызывается - а у нас на лавке сидит. через неск. лет он будет топом, а мы будем локти кусать.

      0
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      Рейтинг: +480

      Александр.Т. 23 часа назад

      За сколько брали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6871

      fakeid > Александр.Т. 22 часа назад

      вроде бесплатно. довеском шёл по обмену на юри алберто.

      0
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      Рейтинг: +480

      Александр.Т. > fakeid 22 часа назад

      Тогда да не плохие деньги

      0
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      Рейтинг: +3231

      ScarlettOgusania 1 декабря, 13:49

      "Клуб из Европы предложил бом.жам 25 миллионов евро за трансфер бразильского защитника Ренана" - гы-гы!)))))

      1
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      Рейтинг: +20812

      ilichkadr > ScarlettOgusania 1 декабря, 14:28

      Полагаешь, что бом.жи откажутся от 25 миллионов евро? За такие бабки хряки на руках унесут в Европу того же Соболева или на худой конец Антоху.

      0
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      Рейтинг: +1508

      Mariner 1 декабря, 12:21

      Короче в очередной раз респект нашим скаутам и переговорщикам. Клубу из России вообще сложно покупать звёзд, даже восходящих, а в данный момент так и вдвойне. Если не впятерне ) А наши вот мутят ) Правда всё равно всякая свинота будет ныть, типа вот, Зенит за счёт бабла всего государства рулит и вообще Газпром всех судей купил )))

      5
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      Рейтинг: +20812

      ilichkadr 1 декабря, 11:24

      «Коринтианс» исполнит роль офшора. Что здесь можно сказать? Умеем же проклятых капиталистов обманывать..............

      3
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > ilichkadr 1 декабря, 11:50

      Лучшие трансферы через Аджарию. Там , правда, хвич его знает , куда кроме Апенинн пристроят..
      Динамо , есть динамо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20812

      ilichkadr > Цугундeр 1 декабря, 12:53

      Не, нас в Аджарию не пустят. Вроде бы и грузинская, но в реалиях протурецкая.

      0
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > ilichkadr 1 декабря, 13:03

      Что не помешало Кварцхелия .

      1
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      Рейтинг: +20812

      ilichkadr > Цугундeр 1 декабря, 14:12

      Ну, Кварцхелия - национальное достояние Грузии. Это как в советские времена Давид Кипиани и Александр Чивадзе, авторитет непререкаемый.

      2
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > ilichkadr 23 часа назад

      Ты ещё Шенгелия с Дараселия вспомни..)
      А этот.. п.дец прокрался незаметно на тонких розовых ногах. Нет у него того характера ,да и харизмы , как у питомцев Ахалкаци.

      1
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      Рейтинг: +5642

      Ziklop 1 декабря, 11:00

      главная проблема как получить бонусы нужным людям от сделки, а не как перевести деньги команде!

      2
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