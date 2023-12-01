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«Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана

1 декабря 2023, 10:53
13

Клуб из Европы предложил «Зениту» 25 миллионов евро за трансфер 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. При этом издание Time do Povo не уточняет название команды.

«Зенит» из-за банковской изоляции России от Европы не сможет получить деньги напрямую. Поэтому в качестве финансового моста может быть использован бразильский «Коринтианс». Защитник может сначала на полгода перейти туда, а затем отправиться в Европу.

  • Ренан в текущем сезоне провел 8 матчей за «Зенит».
  • В январе 2023 года бразилец подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

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Источник: Страница People's Team в соцсети X
Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Ренан Роберт
Комментарии (13)
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Ziklop
1701417621
главная проблема как получить бонусы нужным людям от сделки, а не как перевести деньги команде!
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ilichkadr
1701419070
«Коринтианс» исполнит роль офшора. Что здесь можно сказать? Умеем же проклятых капиталистов обманывать..............
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Mariner
1701422471
Короче в очередной раз респект нашим скаутам и переговорщикам. Клубу из России вообще сложно покупать звёзд, даже восходящих, а в данный момент так и вдвойне. Если не впятерне ) А наши вот мутят ) Правда всё равно всякая свинота будет ныть, типа вот, Зенит за счёт бабла всего государства рулит и вообще Газпром всех судей купил )))
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ScarlettOgusania
1701427780
"Клуб из Европы предложил бом.жам 25 миллионов евро за трансфер бразильского защитника Ренана" - гы-гы!)))))
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Александр.Т.
1701434482
За сколько брали?
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