«Зенит» начал работу над продажей бразильского легионера

«Зенит» готов отпустить зимой центрального защитника Роберта Ренана.

Клуб РПЛ уже работает над продажей бразильского легионера. Также не исключается вариант с арендой.

Сам футболист согласен сменить команду. Его приоритет – остаться в Европе.

В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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