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«Зенит» начал работу над продажей бразильского легионера

30 ноября 2023, 17:08
8

«Зенит» готов отпустить зимой центрального защитника Роберта Ренана.

Клуб РПЛ уже работает над продажей бразильского легионера. Также не исключается вариант с арендой.

Сам футболист согласен сменить команду. Его приоритет – остаться в Европе.

  • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: UOL Esporte
Россия. Премьер-лига Зенит Ренан Роберт
Комментарии (8)
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acor94
1701354120
Это зря, пусть играет молодой. А вот избавиться от Родригао, Венделя, Сутормина, Ерохина и, конечно, Кержакова нужно срочно. Первых двоих за хорошие суммы, остальных в Сочи. Алипа в Манчестер, а вместо него в заявку молодого пусть ищут. Васильева, например, он в молодёжке играл цз. Французика можно обратно в Локо с доплатой от москвичей.На его место Пердиньо приходит юный, будет зажигать. В целом усилять ничего не надо, только если молодыми. А, Марио отпрпвить в конюшню, инвалидов нам не надо.
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шахта Заполярная
1701373015
Натрясли пальм, а теперь не знают куда от бананов деваться. А сколько шуму и понтов было.
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wlad wm--google
1701373961
Семак клоун, не умеет раскрывать молодых
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ABC--google
1701416481
Всех приезжих выслать в Бразилию. Неужели зениту не интересно чего они стоят без легионеров?
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zigbert
1701416757
Было бы ему за тридцать, спокойно мог завершить карьеру в запасе.
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