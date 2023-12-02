Радимов: У «Зенита» нет реальных соперников, кроме одного»

Владислав Радимов оценил чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

«Зенит» – фаворит, потому что он на одно очко опережает «Краснодар». В теории может поменяться все что угодно. Реальных соперников, кроме «Краснодара», я не вижу.

«Спартак» лихорадит, они «Оренбургу» проиграли. У ЦСКА скамейки не хватает, а «Динамо» находится в стадии становления», – сказал Радимов.

В этом сезоне РПЛ уже прошло 16 туров.

В воскресенье «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом».

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!