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    Радимов: У «Зенита» нет реальных соперников, кроме одного»

    Владислав Радимов оценил чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

    «Зенит» – фаворит, потому что он на одно очко опережает «Краснодар». В теории может поменяться все что угодно. Реальных соперников, кроме «Краснодара», я не вижу.

    «Спартак» лихорадит, они «Оренбургу» проиграли. У ЦСКА скамейки не хватает, а «Динамо» находится в стадии становления», – сказал Радимов.

    • В этом сезоне РПЛ уже прошло 16 туров.
    • В воскресенье «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2817

      Январь 59 56 минут назад

      У Зенита только один соперник- собственное самомнение, самонадеянность, самодисциплина. Сегодня в РПЛ нет откровенных слабаков. Достаточно мысленно приписать себе победу, недооценив соперника и можно потерять важные очки!

      0
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      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная 1 час назад

      А что, кроме Радимова, Быстрова, Медведева больше нет ""аналитиков"" Тогда я понимаю откуда взялись клоны, айболит, таблетка, кошак-императрица, палкавжопе и еще несколько экземпляров. Один в один по уровню

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      Рейтинг: +27

      YourFear > шахта Заполярная 1 час назад

      Рыло в анус урони, ты в футболе ничего не понимаешь, тебе торговать очком проще, обиженная сосалка. Твой срипток в конкуренты любой аналитик не засунет, скорее обоссут тампаксов, которые верят, что они соперники кому-то, со вторым бюджетом страны причмокивать, и думать, что против них заговор, ну что за убытки

      0
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      Рейтинг: +2015

      Спартач80 > YourFear 11 минут назад

      Тебя опять забанили, мразь педикулёзная кпссоска?

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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 1 час назад

      Буланов, ну о каких соперниках ты говоришь, купили лигу под себя и хотите чтобы вас кто то обыгрывал, судьи за две игры вам готовят победу, удаляют игроков чтобы вам легче было играть, а поехали в Азербад, и Нефчи которая в конце таблице вас поимела, а ты о соперниках, чудак ты Булан

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      Рейтинг: +483

      Bez Imeni 1 час назад

      Зенит тоже Оренбургу проиграл

      0
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      Рейтинг: +2364

      Айболид 2 часа назад

      Вчерашняя свиноистерика сегодня продолжится )

      2
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      Рейтинг: +20766

      NewLife 2 часа назад

      Владик, ты аналитическое дно)))

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