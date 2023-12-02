Радимов: У «Зенита» нет реальных соперников, кроме одного»

У Зенита только один соперник- собственное самомнение, самонадеянность, самодисциплина. Сегодня в РПЛ нет откровенных слабаков. Достаточно мысленно приписать себе победу, недооценив соперника и можно потерять важные очки!
Владислав Радимов оценил чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.
«Зенит» – фаворит, потому что он на одно очко опережает «Краснодар». В теории может поменяться все что угодно. Реальных соперников, кроме «Краснодара», я не вижу.
«Спартак» лихорадит, они «Оренбургу» проиграли. У ЦСКА скамейки не хватает, а «Динамо» находится в стадии становления», – сказал Радимов.
- В этом сезоне РПЛ уже прошло 16 туров.
- В воскресенье «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом».