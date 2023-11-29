Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – ПСВ, 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Севилья»: Дмитрович, Рамос, Гудель, Навас, Акунья, Ракитич, Соу, Фернандо, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

Главный тренер: Диего Алонсо

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Дест, Боскальи, Тиль, Схаутен, Верман, Де Йонг, Бакайоко, Лосано.

Главный тренер: Петер Бош

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Севилья» – ПСВ